Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке
В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.В источнике
С чего всё началось
Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки
Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
News.ruвчера в 12:42
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