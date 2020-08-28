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РБК
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
News.ruвчера в 12:42
Подробнее о событии
РИА Новости

Источник сообщил о задержании гендиректора «Мособлэнерго»

РИА Новостивчера в 16:29
Коммерсантъ

Руководителей «Мособлэнерго» подозревают в коррупции

Коммерсантъвчера в 16:50
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

РБКвчера в 15:35
Известия

Следствие попросило арестовать гендиректора «Мособлэнерго» по делу о взятке

Известиявчера в 15:36
ТАСС

Следствие просит арестовать гендиректора «Мособлэнерго» и его заместителя по делу о взятке

ТАССвчера в 14:52
Интерфакс

Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятке

Интерфаксвчера в 14:41
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

News.ruвчера в 12:42

Небольшая доза ЛСД облегчила боль

Европейские ученые экспериментально подтвердили обезболивающий эффект небольших доз ЛСД, не вызывающих сильного психоделического эффекта.
N+1вчера в 07:39

Польховский стал новым главным тренером сборной России по биатлону

"Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону", — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).
CT newsвчера в 11:38

Еврейская АО перешла на централизованную закупку угля

Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) перешло на централизованную закупку угля для отопительного сезона, чтобы не повторилась ситуация 2019 года, когда в регионе вводили режим чрезвычайно ситуации из-за проблем с теплоснабжением, сообщил ТАСС врио губернатора Ростислав Гольдштейн.
ТАСС27 августа в 03:49

Что посмотреть в кино на выходных 29–30 августа

Что посмотреть в кино на выходных 29–30 августа 27 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых российский фантастический блокбастер «Вратарь галактики», комедия с Киану Ривзом «Билл и Тед», байопик Николы Теслы и другие.
Коммерсантъвчера в 12:34