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РБК
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
News.ruвчера в 12:42
Подробнее о событии
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

РБКвчера в 15:35
Коммерсантъ

Руководителей «Мособлэнерго» подозревают в коррупции

Коммерсантъвчера в 16:50
Известия

Следствие попросило арестовать гендиректора «Мособлэнерго» по делу о взятке

Известиявчера в 15:36
РИА Новости

Источник сообщил о задержании гендиректора «Мособлэнерго»

РИА Новостивчера в 16:29
ТАСС

Следствие просит арестовать гендиректора «Мособлэнерго» и его заместителя по делу о взятке

ТАССвчера в 14:52
Интерфакс

Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятке

Интерфаксвчера в 14:41
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

News.ruвчера в 12:42

Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии США.
Газета.Ruвчера в 16:33
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия27 августа в 01:49

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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