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РБК
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
News.ruвчера в 12:42
Подробнее о событии
РИА Новости

Источник сообщил о задержании гендиректора «Мособлэнерго»

РИА Новостивчера в 16:29
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

News.ruвчера в 12:42
Известия

Следствие попросило арестовать гендиректора «Мособлэнерго» по делу о взятке

Известиявчера в 15:36
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

РБКвчера в 15:35
ТАСС

Следствие просит арестовать гендиректора «Мособлэнерго» и его заместителя по делу о взятке

ТАССвчера в 14:52
Интерфакс

Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятке

Интерфаксвчера в 14:41
Коммерсантъ

Руководителей «Мособлэнерго» подозревают в коррупции

Коммерсантъвчера в 16:50

Диетологи назвали продукты, которые нужно есть на ночь для похудения

Специалисты из Соединенных Штатов Америки недавно перечислили особые продукты, которые при употреблении их в пищу на ночь способны значительно ускорить процесс снижения веса, а также улучшить все метаболические процессы в организме.
ToDay News Ufaвчера в 10:41
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн

В Санкт-Петербурге Светлана Гепалова подала иск к комитету по здравоохранению города с требованием обеспечить ее больного сына американским препаратом «Золгенсма», которое является самым дорогим лекарством в мире.
РБКвчера в 21:48
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ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала Apple устранить нарушения в App Store Речь идёт об отказах сторонним разработчикам в размещении приложений в магазине приложений App Store и урезании функционала некоторых приложений.
UfacityNews.ruвчера в 16:57
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