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РБК
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
News.ruвчера в 12:42
Подробнее о событии
News.ru

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» по подозрению в получении взятки

News.ru04:16
ТАСС

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его заместителя по делу о получении взятки

ТАСС04:04
Интерфакс

Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятке

Интерфаксвчера в 14:41
RT на русском

СМИ: Задержан гендиректор «Мособлэнерго»

RT на русском18:18
РИА Новости

Источник сообщил о задержании гендиректора «Мособлэнерго»

РИА Новостивчера в 16:29
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

РБКвчера в 15:35
Коммерсантъ

Гендиректор «Мособлэнерго» арестован на два месяца по делу о взятке

Коммерсантъ04:56

В Харькове у здания суда начался митинг в поддержку напавших на автобус

Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков", сообщает в субботу издание "Суспільне" ("Общественное").
РИА Новости05:17

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о конфликте с пьяным отцом

Супруга юмориста Павла Воли, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале, как стала участницей конфликта с пьяным отцом.
Общественная служба новостейвчера в 13:49
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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