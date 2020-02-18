Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса". В понедельник вечером о его задержании также сообщал "источник" и писал "Коммерсантъ", ссылаясь на свой источник.
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Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов задержан при получении взятки

Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 09:09

Подробнее о событии

Адвокат Артемия Кызласова рассказал подробности задержания

Екатеринбург-ТВ01:16

Экс-замминистра Свердловской области задержали по делу о взятке главы «Титановой долины»

ТАССвчера в 23:57

Появились подробности задержания гендиректора «Титановой долины». «Пять часов сидел в микроавтобусе»

URA.Ruвчера в 23:24

Стали известны обстоятельства задержания директора ОЭЗ «Титановая долина» Кызласова

Znak.com00:33

Обыски в квартире гендиректора «Титановой долины» завершены: что забрали следователи

Екатеринбург Онлайн00:29

Артемия Кызласова сдал директор проектной компании, выигравший тендер «Титановой долины»

66.ru01:14

Гендиректора свердловской ОЭЗ «Титановая долина» задержали при получении крупной взятки

Коммерсантъвчера в 10:50
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Происшествия

В Липецке 4-летняя девочка погибла в ванной

Погибшая девочка была единственным ребенком в семье.
КП - Липецк вчера в 03:40
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области

РБК вчера в 16:27
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество

В России растет число наркоманов нового типа

Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Live24 00:20
Общество

Мишустин поручил членам правительства посетить проблемные регионы

На совещании с вице-премьерами Мишустин попросил министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти «как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день».
Компания вчера в 02:42
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Газета.Ru 01:16
Политика

Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене

По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Городовой вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости вчера в 17:14
Культура

Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»

Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Paparazzi.ru 16 февраля в 01:22
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Политика

Клишас: процедуру общенародного голосования внесут Конституцию РФ

Сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил о том, что процедура общенародного голосования по поправкам станет частью Конституции.
News.ru 00:56
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Общество

Диброва экстренно госпитализировали

Журналист Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Mash.
Рамблер вчера в 14:34
Происшествия

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
РБК 00:15
Происшествия

Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

ТАСС 01:05
Наука

Домашнее насилие в прошлом связали с частыми смертями от всех причин

Домашнее насилие в прошлом связали ученые из Великобритании. Отмечается повышенный риск развития диабета.
ToDay News Ufa вчера в 23:42
Энергетика

Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
Телеканал 360° вчера в 09:08
Политика

Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 17:58
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Телеканал al-Mayadeen сообщает о том, что сирийской армии впервые с 2012 года удалось взять полный контроль над Алеппо.
RuNews24.ru 16 февраля в 14:12
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Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 16 февраля в 13:17
Авто

Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России

iReactor 16 февраля в 23:31
Общество

УФАС проверит рекламу службы доставки с лимоном в руке «Родины-матери»

Рекламщики поместили рядом жирафов с пакетами и жука-навозника. А еще в руку знаменитой скульпторы вложили лимон.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Экономика

Продажа акций Сбербанка правительству будет проверена счетной палатой

Саватюгин имеет непосредственное отношение по распределению денежных средств ФНБ, и обязан выяснить всю суть покупки правительством акций.
Южный Федеральный вчера в 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
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