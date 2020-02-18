Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
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с чего всё началось

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов задержан при получении взятки

Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 09:09

Подробнее о событии

Адвокат Артемия Кызласова рассказал подробности задержания

Екатеринбург-ТВ01:16

Обыски в квартире гендиректора «Титановой долины» завершены: что забрали следователи

Екатеринбург Онлайн00:29

Стали известны обстоятельства задержания директора ОЭЗ «Титановая долина» Кызласова

Znak.com00:33

Задержанного за взятку Артемия Кызласова пять часов продержали в машине перед зданием СК

66.ruвчера в 23:09

Дело гендиректора «Титановой долины» курирует следователь, поймавший красноуфимскую маньячку

URA.Ru02:09

Экс-замминистра Свердловской области задержали по делу о взятке главы «Титановой долины»

ТАССвчера в 23:57

Гендиректора свердловской ОЭЗ «Титановая долина» задержали при получении крупной взятки

Коммерсантъвчера в 10:50
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Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
RT на русском 02:02
Здоровье

Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске

С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
ИА ЯСИА 00:00
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Биатлон

Логинов спасает СБР: сколько еще медалей ждать на ЧМ по биатлону

Прицел на две медали Двухдневный перерыв между пасьютом и индивидуальной гонкой точно сыграет на руку Логинову, который сумеет восстановиться и полностью добить озвученный Драчевым план на чемпионат мира.
РИА Новости вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»

StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Футбол

Александр Кокорин отметился дублем в первом матче за «Сочи»

Кубанские новости вчера в 12:10
Здоровье

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Вести ФМ 15 февраля в 04:19
Культура

Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с 85-летием.
ТАСС 02:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о всех своих операциях для красоты

Известная певица публично признала все свои пластические операции.
SM News вчера в 09:24
Происшествия

Калининградский убийца оставил предсмертную записку

Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
REGNUM 16 февраля в 11:46
Авто

В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили

Автоновости дня 01:55
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Ранее Пристайко заявил, что если белорусы "захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией".
РИА Новости 02:27
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Наука

Магнитоэнцефалографию приспособили для регистрации движений мышц

Нью-йоркские ученые предложили способ визуализации движений целых групп мышц, при котором не требуется устанавливать на них электроды или производить какие-либо другие инвазивные манипуляции.
N+1 01:49
Политика

В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
RT на русском 01:39
Общество

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на «Дайтона 500»

Американский пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на гонке NASCAR Cup Series "Дайтона 500", которая проходила во Флориде.
РИА Новости вчера в 23:47
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Общество

«Газпром» отказался говорить о будущем «Северного потока-2»

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если Вашингтон введет санкционный пакет в отношении инвесторов и потенциальных покупателей «голубого топлива», тем самым заблокировав поставки.
Московский Комсомолец 01:47
Общество

Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после приступа эпилепсии

60-летний Дмитрий Дибров находится в Боткинской больнице. По словам очевидцев, приступ у телеведущего начался внезапно.
StarHit.ru вчера в 15:00
Музыка

Продюсер Максим Алейников ради «Евровидения-2020» продал квартиру и отправляет на конкурс беременную певицу

КП - Беларусь вчера в 09:50
Футбол

Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»

Soccer.ru 16 февраля в 15:11
Здоровье

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Вести.Ru 01:49
Общество

На АЭС «Фукусима-1» в Японии не хватает защитных костюмов

В 2011 году в Японии произошло масштабное землетрясение, в результате которого сильно пострадала АЭС «Фукусима-1».
Live24 02:39
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