Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.

с чего всё началось

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