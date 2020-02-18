Происшествия
РИА НовостиАдвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
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Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 09:09
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Обыски в квартире гендиректора «Титановой долины» завершены: что забрали следователи
Екатеринбург Онлайн00:29
Гендиректора свердловской ОЭЗ «Титановая долина» задержали при получении крупной взятки
Коммерсантъвчера в 10:50
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