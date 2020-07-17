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Российская газетаГендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе. Об этом "Чемпионату" сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.
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Наука
Действительно ли «сан-паульский пациент» излечился от ВИЧ?
На сегодня только два человека достоверно излечились от ВИЧ, — так называемые «берлинский» и «лондонский» пациенты.
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Политика
Пашинян: надеемся на ускоренную работу по созданию единого рынка газа в ЕАЭС
Армения надеется на ускоренную и конструктивную работу по созданию единого рынка газа в ЕАЭС.
Sputnik Армения 08:58
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показался поклонникам лысым и с усами
Суть событий 08:34
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина
Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:51
Общество
Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
Армия и оружие
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
КП - Донецк 03:56
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
В Варшаве отреагировали на российский опрос об отношении россиян к Польше
50 процентов россиян считают отношения между Россией и Польшей негативными.
Военное обозрение вчера в 06:14
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Футбол
Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»
Не вижу фаворита в нашем противостоянии, потому что нас ждёт кубковая встреча.
ГЛАС.RU 10:37
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Здоровье
В Нижнекамске за ночь в госпиталь поступили 25 больных коронавирусом
В ЦРБ Нижнекамска за одну ночь привезли 25 заразившихся коронавирусом пациентов.
Коммерсантъ Казань 10:12
Здоровье
Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском 10:46
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании.
РБК 09:40
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
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Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
CT news вчера в 17:31
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13
Общество
The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США
Игромания.ру 09:20