Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе. Об этом "Чемпионату" сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»

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