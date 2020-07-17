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Российская газетаГендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе. Об этом "Чемпионату" сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.
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Владельцы стараются как можно быстрее избавится от такой машины, предлагая на вторичном рынке достаточно приемлемую цену, но за этим могут стоять, в том числе и проблемы с документами.
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Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
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Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
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Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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Москва, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
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Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
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Раскрыта организация зрительной рабочей памяти
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Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
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Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
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Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
Общественное мнение 09:15
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Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
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В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы
Следователи выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в Калининградской области.
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Общество
В России начнут производить оксфордскую вакцину от коронавируса
В России начнут производить оксфордскую вакцину от коронавируса.
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Наука
Самое тонкое оптическое зеркало в мире создали в Германии
Немецкие физики создали новый зеркальный метаматериал, в котором атомы расположены в двумерном массиве оптической решетки, образованной лазерными лучами.
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Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
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Исследователи из Австралии разработали тест, позволяющий определить наличие коронавирусной инфекции за 20 минут, пишет Reuters.
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Стас Пьеха показался поклонникам лысым и с усами
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
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Слухи: Дарт Вейдер появится в сериале про Оби-Вана Кеноби
Запущенный в разработку безымянный сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором пока еще не успел обрасти подробностями.
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Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
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В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
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Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47