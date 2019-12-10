Происшествия
РБКВ Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Следствие полагает, что ущерб от действий фигурантов дела составил не менее 178 млн руб. Болотов вину не признает. Его задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Израиль. О задержании гендиректора Санкт-Петербургского «Метростроя» Николая Александрова стало известно днем 10 декабря.
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Политика
Постпред РФ заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича
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Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
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«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group
Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
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Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
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Происшествия
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Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Происшествия
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы, сообщает агентство Пажвак.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Кино
Вышел трейлер фильма, где Райан Рейнольдс играет NPC из видеоигры
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Гаджеты
Опубликован ТОП самых мощных смартфонов
Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
Здоровье
Россияне смогут обращаться в больницы и поликлиники без полиса ОМС
В России появится сервис, с помощью которого обращаться в медучреждения станет возможным без полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет RT в среду, 11 декабря.
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
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Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Общество
Путин поручит продумать защиту вкладов в кредитных кооперативах
Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.