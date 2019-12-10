Происшествия

РБКРБКВ Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Следствие полагает, что ущерб от действий фигурантов дела составил не менее 178 млн руб. Болотов вину не признает. Его задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Израиль. О задержании гендиректора Санкт-Петербургского «Метростроя» Николая Александрова стало известно днем 10 декабря.
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Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

РИА Новости15:43

Суд в Петербурге арестовал гендиректора «Метростроя» по обвинению в растрате

Интерфакс15:10

Гендиректора «Метростроя» Николая Александрова арестовали до 8 февраля

78.ru14:43

Гендиректор «Метростроя» арестован в Петербурге по делу о присвоении и растрате

ТАСС15:05

Гендиректора «Метростроя» заключили под стражу на два месяца

Телеканал Санкт-Петербург14:56

Главу «Метростроя» Николая Александрова отправили под арест

Петербургский дневник15:30

Гендиректор «Метростроя» задержан после хищения 178 миллионов рублей. На эту сумму не довезли щебня на Фрунзенский радиус от «Международной» до «Шушар»

Фонтанка.Ру11:04
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Политика

Постпред РФ заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича

Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович.
ТАСС 22:06
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Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
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Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Ведомости вчера в 16:54
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Происшествия

Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
Происшествия

В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы, сообщает агентство Пажвак.
РИА Новости 22:28
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
РЕН ТВ 11:57
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Кино

Вышел трейлер фильма, где Райан Рейнольдс играет NPC из видеоигры

Матч ТВ 08 декабря в 03:26
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:55
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Путин ответил Киеву стихами про газ

Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Российская газета вчера в 19:26
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 15:15
Гаджеты

Опубликован ТОП самых мощных смартфонов

Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
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Россияне смогут обращаться в больницы и поликлиники без полиса ОМС

В России появится сервис, с помощью которого обращаться в медучреждения станет возможным без полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет RT в среду, 11 декабря.
Вечерняя Москва 23:16
Общество

Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя

РИА Новости 04:27
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело 03:01
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
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Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

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63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
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Василий Лановой высоко оценил честность создателей фильма «Ржев»

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Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 08 декабря в 12:30
Общество

Путин поручит продумать защиту вкладов в кредитных кооперативах

Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.
News.ru 14:41
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