Экономика
ТАССЭкс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА
Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА). Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. "Совет директоров АКРА принял решение назначить генеральным директором агентства Михаила Сухова", - говорится в сообщении.
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Авто
Opel представила электрический фургон Vivaro-e
Компания Opel сообщила о выпуске электрического фургона Vivaro-e. Автомобиль был создан на базе стандартной версии коммерческого авто.
Тарантас Ньюс 05:28
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Игры
The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store
Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру 13:03
Общество
Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве
Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Хоккей
СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева
Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно
Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва 13:03
Наука
Созданы первые светящиеся в темноте растения
Российские исследователи создали первые постоянно светящиеся растения, такое свойство закодировано у них на генетическом уровне.
Sibnet Новости 08:44
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС 15:30
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес
Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, чем питается
Кристина Асмус пару месяцев назад с радостью рассказала фанатам о том, что в ее жизни наступил новый, очень приятный этап.
7Дней.ру вчера в 22:00
Общество
На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного
Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно.
ГлобалМСК.ру 14:05
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Армия и оружие
Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике
Американский информационный портал The Drive оценил недавнее десантирование военнослужащих войск ВДВ в Арктике.
Военное дело 11:27
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 15:29
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Общество
Режим самоизоляции в области оставили в силе
Новый Калининград Анонсированное ранее губернатором Антоном Алихановым смягчение режима самоизоляции откладывается.
Новый Калининград.Ru 12:47
Общество
Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43