Экономика
РБКГендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов
Генеральным директором рейтингового агентства АКРА назначен Михаил Сухов, который с 2012 по 2016 год занимал пост зампредседателя Банка России. Соответствующее решение принял совет директоров АКРА, сообщается на его сайте. Ранее агентство возглавлял Максим Богдашкин.
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Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
Экспресс газета 03:47
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
Мэр города Сергей Собянин уже заявил о необходимости сохранить строгий режим самоизоляции в Москве и области.
Коммерсантъ 13:06
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 12:11
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.
ТИА 10:56
Политика
Путин: авиационный парад в День Победы состоится
В России в День Победы, 9 мая, пройдут авиационные парады, а вечером будет дан салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Inc-news.ru 12:30
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно.
Каскад 13:06
Политика
Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов
Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия 13:18
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Здоровье
В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Спикер Госдумы: в США гражданам дают то, что не может им помочь
Москва, 28 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк разъяснять, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег, но это реально не спасает людей в период пандемии, в частности, речь идет о США.
REGNUM 05:59
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии назвал Билл Гейтс
Чтобы вернуться к обычной жизни, миру понадобится год-два, сообщил в интервью французскому изданию Figaro основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Live24 01:19
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Наука
Индийские врачи обнаружили 10 подтипов нового коронавируса
В исследовании индийских медиков говорится, что новый коронавирус мутировал в десять различных типов.
ToDay News Ufa 11:18
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 26 апреля в 14:58
Политика
Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая
Сегодня во время совещания с главами субъектов РФ президент Владимир Путин сообщил, что нерабочие дни в России продлены по 11 мая включительно.
Челябинский обзор 10:52