Экономика

РБКРБКГендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов

Генеральным директором рейтингового агентства АКРА назначен Михаил Сухов, который с 2012 по 2016 год занимал пост зампредседателя Банка России. Соответствующее решение принял совет директоров АКРА, сообщается на его сайте. Ранее агентство возглавлял Максим Богдашкин.
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