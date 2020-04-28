Экономика
РБКГендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов
Генеральным директором рейтингового агентства АКРА назначен Михаил Сухов, который с 2012 по 2016 год занимал пост зампредседателя Банка России. Соответствующее решение принял совет директоров АКРА, сообщается на его сайте. Ранее агентство возглавлял Максим Богдашкин.
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Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Экономика
МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19
18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.
RT на русском 08:06
Киберспорт
Видео: улицы Ярнама и три босса Bloodborne при 60 кадрах/с на PS4 Pro
Первая демонстрация включает исследование улиц Ярнама и отрывки схваток с тремя боссами из начальных этапов игры.
3DNews 07:37
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum
Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:23
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Энергетика
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Политика
Путин потребовал не допустить дефицита топлива
Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 07:53
Общество
Рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США начнется 13 июля
Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщил представитель суда.
Коммерсантъ 08:03
Киберспорт
DM: «Нам нужен был мидер, который не проигрывает лайн. Как Даня Dendi»
Дмитрий «DM» Дорохин рассказал, как состав VP.Prodigy выбирал мидера.
Cyber.sports.ru 27 апреля в 15:01
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 13:19
Общество
Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России
Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:44
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Экономика
В Свердловской области выросло число миллионеров и миллиардеров
На 6% увеличилось число человек, чьи доходы составили больше 1 млрд руб. Таких в Свердловской области 18 человек.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:55
Общество
В Калужской области вводится масочный режим
Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая.
Rambler News Service 04:56
Общество
Врачи снялись обнажёнными, показав, как защищены от коронавируса
Амур.инфо вчера в 21:39
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Энергетика
Польша решила арестовать активы газопровода «Северный поток — 2»
Варшава, 28 апреля 2020, 09:10 — REGNUM Власти Польши хотят наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если Газпром не перечислит польской PGNiG средства, которые присудил компании Стокгольмский арбитраж.
REGNUM вчера в 02:10
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59