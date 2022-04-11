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Гендиректором СУЭК назначен Максим Басов

Экс-глава "Русагро" Максим Басов назначен генеральным директором угольной компании СУЭК, говорится в пресс-релизе компании.
ТАСС
Максим Басов с 2003 и до конца 2021 г. являлся гендиректором группы "Русагро", с 2011 г. входил в совет директоров компании.
Интерфакс
В марте состав совета директоров и акционеров СУЭК покинули Андрей Мельниченко и Владимир Рашевский.
Коммерсантъ
Брихо обозначил планы по ускорению процессов выделения из группы логистического оператора ("Национальная транспортная компания" - НТК) и энергетической компании ("Сибирская генерирующая компания" - СГК), говорится в сообщении.
Интерфакс

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Генеральным директором АО «СУЭК» назначен Максим Басов
PortNews11:31
Новым гендиректором СУЭК стал экс-глава Русагро М. Басов
Neftegaz.ru11:27
Экс-глава «Русагро» Басов возглавил СУЭК
Компания11:25
Экс-глава «Русагро» Басов назначен гендиректором «СУЭКа»
Интерфакс11:02
Экс-глава «Русагро» назначен гендиректором СУЭК
ТАСС10:19
Гендиректором СУЭК назначен Максим Басов
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