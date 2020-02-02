Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась с очень длинных каникул. В эфире не было уже почти полтора месяца программы, и вот мы начинаем новый сезон.

с чего всё началось

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди». По ее словам, первое время ей было тяжело произнести слово «рак».

Энергетика Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Шоу-бизнес Певицу МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову.

Армия и оружие Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая «Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Политика В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.

Наука В Италии ученые смогли изолировать коронавирус Ученые Национального института инфекционных заболеваний Spallanzani в Италии смогли изолировать коронавирус, что в дальнейшем может помочь в разработке вакцины, сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, слова которого приводит РИА Новости.

Общество NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.