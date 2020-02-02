Общество
Lenta.ruГендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди». По ее словам, первое время ей было тяжело произнести слово «рак».
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Рак. Нужно ли с ним бороться, как научиться говорить с врачом и почему не нужно жалеть людей с онкологическими заболеваниями?
Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась с очень длинных каникул. В эфире не было уже почти полтора месяца программы, и вот мы начинаем новый сезон.Дождь07:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Транспорт
Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом
Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо»
"Крылья Советов" провели второй матч за день и сыграли вторым составом. Большинство футболистов были на поле по 90 минут.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Общество
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала стройную фигуру в купальнике
Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры актрисы и одарили её комплиментами. Сергей и Ирина Безруковы прожили в браке 15 лет.
Происшествия
Два человека пострадали в теракте в Лондоне
В результате террористического акта на юге Лондона пострадали два человека.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Футбол
Сын Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за «Милан»
Младший сын бывшего защитника итальянского футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за главную команду "россонери".
Наука
Воссоздали трёхмерные ткани сердца
Американские медики из Университета Дьюка смогли воссоздать трехмерные ткани сердца.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Наука
Отказ от курения восстанавливает легкие
Рост здоровых клеток легких может спровоцировать отказ от курения.
Политика
В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле
Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Политика
Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".