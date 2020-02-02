Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась с очень длинных каникул. В эфире не было уже почти полтора месяца программы, и вот мы начинаем новый сезон.

с чего всё началось

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди». По ее словам, первое время ей было тяжело произнести слово «рак».

Транспорт Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Певицу МакSим госпитализировали Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова показала стройную фигуру в купальнике Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры актрисы и одарили её комплиментами. Сергей и Ирина Безруковы прожили в браке 15 лет.

Наука Воссоздали трёхмерные ткани сердца Американские медики из Университета Дьюка смогли воссоздать трехмерные ткани сердца.

Общество Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников «Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.

Политика В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.

Политика Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.