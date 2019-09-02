Футбол
Спорт-ЭкспрессГендузи заменил травмированного Погба в сборной Франции
Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи впервые в карьере вызван в сборную Франции, сообщает официальный сайт национальной команды. 20-летний хавбек заменил получившего травму ахилла Поля Погба.
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Футбол
«Рома» арендовала Мхитаряна за 3 млн евро
Sports.ru 13:38
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.
Коммерсантъ 14:25
Фигурное катание
Орсер не прилетит с Медведевой в Москву на первый день контрольных прокатов
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что её тренер Брайан Орсер не прилетит в Москву в первый день контрольных прокатов.
Нева Спорт 05:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор 10:20
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Политика
Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли
Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил отменить в стране мораторий на продажу земли – он предложил до 1 октября 2019 года внести в украинский парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
Expert.ru 08:31
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Футбол
СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева
Как сообщает «Чемпионат», футболист московского «Спартака» Александр Ташаев перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды.
RT на русском 14:34
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Космос
Орбитальный отель на 400 туристов может заработать к 2025 году
К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов.
Актуальные Новости 02:58
Здоровье
Что расскажет язык о ваших болезнях
Некоторые заболевания можно распознать по состоянию, цвету и даже запаху языка.
Московский Комсомолец 03:01
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от паводка
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Виталию Мутко провести встречу с главой Сбербанка Германом Грефом для обсуждения реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Мойка78 14:09
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00