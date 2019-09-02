Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГендузи заменил травмированного Погба в сборной Франции

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи впервые в карьере вызван в сборную Франции, сообщает официальный сайт национальной команды. 20-летний хавбек заменил получившего травму ахилла Поля Погба.
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Маттео Гендузи заменил Поля Погба в составе сборной Франции

РИА Новости11:00

Гендузи заменил травмированного Погба в сборной Франции

Спорт-Экспресс10:17

Гендузи занял место Погба в сборной Франции

Евро-футбол.ру11:36

Гендузи впервые в карьере вызван в сборную Франции. Он заменил Погба

Sport24.ru12:01

Гендузи впервые вызван в сборную Франции вместо травмированного Погба

Sports.ru10:57

20-летний игрок «Арсенала» заменит Погба в сборной Франции

Матч ТВ10:38

20-летний игрок «Арсенала» заменит Погба в сборной Франции

Sportbox.RU10:38
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
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Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
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Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
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Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
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На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

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Под Самарой избили водителя «скорой», пока врачи занимались пациентом

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Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
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Представили электрический кроссовер Cupra Tavascan

Компания Seat представила новый концептуальный электрокроссовер Tavascan, который станет очередной моделью суббренда Cupra.
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Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
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Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

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В ДНК младенцев нашли эпигенетические следы репродуктивных технологий

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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции

Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
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Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

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В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
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Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
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Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

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Французский футболист, играющий на позиции полузащитника. Воспитанник «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна». Ныне выступает за английский клуб «Арсенал».
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