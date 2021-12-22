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Генерал-лейтенант Жданов: ущерб от киберпреступлений в РФ в 2021 году составил 90 млрд руб

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов сообщил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году оценивается в 90 миллиардов рублей.
Lenta.ru
По оценке Жданова, в 2021 году ущерб только от телефонных мошенничеств составил
 45 млрд рублей.
News.ru
По мнению Жданова, в 2022 году ожидается рост киберпреступлений.
Lenta.ru
Исходя из прогнозов международных экспертных сообществ, ущерб от совершенных киберпосягательств в 2025 году составит $10,5 триллионов.
ПРАЙМ

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Оценен ущерб от киберпреступлений в России
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