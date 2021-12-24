РИА НовостиГенерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем министра внутренних дел КолокольцеваПрезидент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РИА НовостиАлександр Кравченко родился в 1958 году в Ростове-на-Дону.РБКС 2002 года по 2008 года Кравченко был первым заместителем начальника ГУВД по Ростовской области, а с ноября 2008 года занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.Комсомольская правдаВ ноябре замглавы МВД Аркадий Гостев был назначен директором ФСИН.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМТВ онлайнГТРК "Волгоград-ТРВ"Волга-КаспийСоцИнформБюроV1.ruLacmus.lifeИзвестияРБКБлокнот ВолгоградRostov gazetaКривое-зеркало.руПолитика СегодняНовостиВолгограда.руФАНREGNUMРосбалтМВД медиаНародные новостиКомсомольская правдаРамблерVSE42.RUЗакC.РуПодробнее о событииНачальника ГУ МВД Волгоградской области Кравченко назначили замглавы МВДРБКвчера в 10:28Путин назначил Александра Кравченко замглавы МВДИнтерфаксвчера в 10:18Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем министра внутренних дел КолокольцеваРИА Новостивчера в 09:47Генерал-лейтенант полиции Кравченко назначен новым замглавы МВДRT на русскомвчера в 10:03Новым замглавы МВД России стал генерал-лейтенант Александр КравченкоLenta.ruвчера в 09:58Замглавы МВД назначен генерал-лейтенант полиции КравченкоИзвестиявчера в 09:48Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко назначен замглавы МВД РоссииLacmus.lifeвчера в 10:09Показать ещёОценить108Поделиться