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Генерал-лейтенант полиции Кравченко стал заместителем министра внутренних дел Колокольцева

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости
Александр Кравченко родился в 1958 году в Ростове-на-Дону.
РБК
С 2002 года по 2008 года Кравченко был первым заместителем начальника ГУВД по Ростовской области, а с ноября 2008 года занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.
Комсомольская правда
В ноябре замглавы МВД Аркадий Гостев был назначен директором ФСИН.
Интерфакс

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