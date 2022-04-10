Украинские власти попытались эвакуировать руководителей нацистов из Мариуполя по морю на сухогрузе, но российские корабли нанесли удар по судну, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет бой-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273 в спортивном комплексе «VyStar Veterans Memorial Arena».
Хорватский европарламентарий Вальтер Флего поднял вопрос о необходимости «оказать содействие» тем гражданам России, которые выехали из страны в том числе из-за последствий американских и европейских санкций, введённых против Москвы в связи с началом спецоперации на Украине.