Будьте в Плюсе

Генерал-майор Конашенков: сухогруз пытался прорваться в Мариуполь для эвакуации «Азова»

Украинские власти попытались эвакуировать руководителей нацистов из Мариуполя по морю на сухогрузе, но российские корабли нанесли удар по судну, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости
Как сообщается, судно шло под флагом Мальты из Таганрогского залива к Керченскому проливу.
Известия
Затем сухогруз изменил курс и попытался прорваться в блокированный силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь».
Octagon.Media
На сухогрузе был проведен осмотр, сейчас "Апачи" вместе с экипажем конвоируется в порт Ейск.
Газета.Ru

Подробнее о событии

МО рассказало о попытке украинского сухогруза прорваться в порт Мариуполя
Газета.Ruвчера в 14:31
Минобороны заявило о попытке сухогруза «прорваться» в порт Мариуполя для эвакуации «Азова»
РБКвчера в 12:40
Боевики нацбата «Азов» попытались уйти из Мариуполя по морю при помощи сухогруза «Апачи», приписанного к мальтийскому порту Валетта
Глас Народавчера в 12:00
Минобороны РФ: Киев вновь попытался вывезти азовцев из Мариуполя
Ридусвчера в 12:26
Минобороны РФ провело вечерний брифинг по ситуации на Донбассе
Readovka Newsвчера в 12:08
Украинский сухогруз «Апачи» пытался прорваться к порту Мариуполя для эвакуации верхушки «Азова»*
Пятый каналвчера в 12:05
Минобороны РФ сообщило о попытке бегства украинских нацистов на сухогрузе «Апачи»
Невские Новостивчера в 12:39

Интересное

Юрист Рыжкова: накопительная пенсия наследуется, если наследодатель умер до ее назначения

Касина объяснила, что накопительную пенсию назначают пенсионеру для выплаты пожизненно вне зависимости от того, сколько человек проживет.
Lenta.ru18:30

Институт немецкой экономики: Германия не обойдется без российского газа минимум два года

Ранее премьер Баварии Маркус Зедер допустил массовую безработицу в Германии в случае резкого отказа от газа из РФ.
Lenta.ru23:07

Трамп заявил, что у США самое мощное ядерное оружие

Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства перестроил американские ядерные войска.
Коммерсантъ22:49

Депутат Шеремет назвал дикостью слова Борреля о решении конфликта на Украине военным путем

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за разрешение конфликта на Украине военным путем.
Lenta.ru21:21

Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубля

Попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.
РИА Новости19:34

Прямая трансляция боя турнира UFC 273 Петр Ян — Алджамейн Стерлинг пройдет 10 апреля

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет бой-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273 в спортивном комплексе «VyStar Veterans Memorial Arena».
Спорт-Экспресс17:20

Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса на турнире UFC 273

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев победил бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле.
Спорт-Экспресс23:58

Губернатор Курской области сообщил об обстрелах пограничного поста со стороны Украины

Пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины.
ТАССвчера в 13:24

В ЕП предложили «защитить» уезжающих из России граждан

Хорватский европарламентарий Вальтер Флего поднял вопрос о необходимости «оказать содействие» тем гражданам России, которые выехали из страны в том числе из-за последствий американских и европейских санкций, введённых против Москвы в связи с началом спецоперации на Украине.
RT на русском23:31