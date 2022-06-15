В частности, 21 апреля секретарь СНБОАлексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.
Смит Рассказала, что внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО и все союзники согласились с доводами о том, что Москва нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО, так что ограничения, предусмотренные для размещения сил альянса в Восточной и Центральной Европе фактически уже не действуют.
В России с 1 сентября 2023 года могут ужесточить требования к выдаче водительских прав категории D, а также обязать проживающих в РФ иностранных граждан обменивать национальные водительские удостоверения на российские.
Клиенты пожаловались на маркетплейс СДЭК для заказа товаров из-за рубежа — пользователи с начала мая не могут получить посылки и подтверждения выкупа товаров, пишет VC со ссылкой на Telegram-чате, где обсуждают проблемы сервиса.