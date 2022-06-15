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Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения

Крымский мост является целью номер один для украинских военных.
ТАСС
По информации СМИ, украинский генерал, вероятно, имел в виду американские РСЗО HIMARS и ракеты ATACMS.
Евразия Daily
В частности, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.
Известия
О том, что Крымский мост, соединяющий Россию с полуостровом через Керченский пролив, «обязательно будет разрушен» прежде заявлял советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.
News.ru

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Генерал ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения западным оружием
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