Для покупки облигаций трех российских авиаперевозчиков — "Уральских авиалиний", "Сибири" и "Авроры" — ФНБ выделит 17 млрд руб. Отмечается, что эта мера позволит поддержать авиакомпании в условиях санкций.
США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года и намерены добиваться введения лимитов на "новые типы" вооружения, включая тактическое, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
«ФАС России одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс» При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», — сообщила ФАС.