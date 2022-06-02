Будьте в Плюсе

Генерал-майор в отставке Боташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая

Герой России, генерал-майор ВВС России в отставке 63-летний Канамат Боташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая.
Lenta.ru
По данным Telegram-канала Baza
, Боташев погиб 22 мая в небе над Луганской областью.
Труд
Пилот Боташев не успел катапультироваться.
РЕН ТВ
По предварительной информации, генерал-майор Боташев — самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно в ходе спецоперации России на Украине.
Главный региональный

Подробнее о событии

Генерал-майор в отставке Боташев погиб в ходе спецоперации в Донбассе
Известия11:42
Генерал-майор ВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Украиной
Газета.Ru10:55
Не прятался за спинами солдат: Русский генерал-майор погиб на Украине
Царьград08:14
Генерал-майор в отставке Боташев погиб в небе над Украиной 22 мая
РЕН ТВ10:31
Генерал-майор ВВС в отставке Боташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая
Коммерсантъ09:54
На Украине погиб генерал ВВС в отставке
РБК10:54
Генерал-майор в отставке Боташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая
Lenta.ru05:58

Интересное

Минфин США включил в список санкций «Северсталь» и ее совладельца Мордашова

США расширили санкции на 16 юридических лиц из России, включая компанию "Северсталь", сообщило американское министерство финансов.
РИА Новости11:46

Основатель партии «Яблоко» Явлинский опроверг свой отъезд из России словами Высоцкого

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Владимира Высоцкого.
Lenta.ru11:37

Постпред России при ООН Небензя назвал отправку оружия Запада на Украину преступлением

Инициатива об отправке оружия и техники на Украину, исходящая от западных государств, является военным преступлением, ведь это вооружение используется для обстрелов мирных жителей.
Lenta.ru13:20

Украинские военные продают американские ПТРК «Джавелин» в даркнете

Украинские военнослужащие продают через даркнет западные ракетные комплексы «Джавелин». Об этом сообщает Украина.ру.
Общественная служба новостей12:14

Назвали ТОП-3 внедорожников с пробегом по цене свежего УАЗ «Патриот»

Эксперты журнала «За рулем» провели анализ российского рынка автомобилей с пробегом и назвали три рамных вездехода, которые могут стать отличной альтернативой российской модели.
Тарантас Ньюс06:03

Правительство РФ направит 17 млрд руб. из ФНБ на выкуп облигаций трех авиакомпаний

Для покупки облигаций трех российских авиаперевозчиков — "Уральских авиалиний", "Сибири" и "Авроры" — ФНБ выделит 17 млрд руб. Отмечается, что эта мера позволит поддержать авиакомпании в условиях санкций.
Коммерсантъ12:13

Госдеп США: Вашингтон хочет сохранить лимиты в рамках договора СНВ-3 после 2026 года

США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года и намерены добиваться введения лимитов на "новые типы" вооружения, включая тактическое, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
РИА Новости13:04

Бывший глава управления СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск

28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками Луганской народной республики (ЛНР).
Lenta.ru09:50

ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»

«ФАС России одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс» При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», — сообщила ФАС.
РБК13:13

Небензя: Россия пропустит суда с украинским зерном при условии разминирования портов

Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать море, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости13:41