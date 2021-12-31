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Генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета

Владимир Путин уволил из Следственного комитета России генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, возглавлявшего расследования «болотного» и «московского» дел, трагедии в «Зимней вишне» и массового убийства в Пермском университете.
BFM.ru
Указ об увольнении следователя опубликовал
 в Telegram-канале адвокат Сергей Бадамшин.
ГлагоL
Рустам Габдулин занимался расследованием громких уголовных дел.
Аргументы и Факты
В 2019 году Рустам Габдулин был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Эхо Москвы

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