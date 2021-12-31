Владимир Путин уволил из Следственного комитета России генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, возглавлявшего расследования «болотного» и «московского» дел, трагедии в «Зимней вишне» и массового убийства в Пермском университете.
Смартфон построен на SoC MediaTek Helio P60, оснащен экраном IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением HD +, боковым сканером отпечатков пальцев, стандартным разъемом для наушников, портом USB-C и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Габариты и масса Gionee Ti13 – 163 x 76 x 9,3 мм и 201 грамм.
Как правило, танк Т-90 уступает своим конкурентам, однако Т-90МС, оснащенный системой защиты «Реликт», улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем, вполне способен составить им конкуренцию.