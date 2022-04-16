Будьте в Плюсе

Генерал-полковник Мизинцев: боевики в Мариуполе требуют у Киева разрешения сдаться в плен

Блокированные на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе националисты находятся в безвыходном положении и требуют от киевских властей разрешения сдаться в плен.
РЕН ТВ
Отмечается, что боевики националистических формирований и иностранные наемники жалуются официальному Киеву нехватку воды и еды и просят разрешение сдаться в плен.
Lenta.ru
ВС РФ предлагают боевикам, блокированным в Мариуполе, сложить оружие с 06:00 мск 17 апреля и гарантируют сохранение жизни.
КМВ Новости
В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Известия

Подробнее о событии

Минобороны России: Блокированные в «Азовстали» националисты просят у Киева разрешения сдаться в плен
Комсомольская правда19:36
МО РФ: националисты в Мариуполе просят Киев разрешить им сдаться
Известия19:23
Генерал-полковник Мизинцев: боевики в Мариуполе требуют у Киева разрешения сдаться в плен
РИА Новости18:22
МО России: боевики в Мариуполе требуют у Киева разрешения сдаться
RT на русском18:19
МО РФ: блокированные в «Азовстали» боевики «Азова» просят Киев разрешить им сдаться в плен
Lenta.ru18:19
Блокированные в «Азовстали» националисты требуют от Киева разрешения сдаться в плен
Readovka News18:07
Минобороны России: нацисты в Мариуполе просят у Киева разрешения сдаться
ФАН17:56

Интересное

Володин считает, что Зеленский хочет выиграть время, обращаясь к НАТО за военной помощью

Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями по переговорам с РФ хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.
ТАСС01:35

У фигуриста Семененко диагностировано сотрясение мозга после падения на шоу Плющенко

Татьяна Мишина, тренер фигуриста Евгения Семененко, рассказала, какой диагноз поставили спортсмену после жесткого падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов" в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru04:16

Зигмар Габриэль обвинил посла Украины Мельника в распространении теорий заговора

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Lenta.ru05:07

МИД ДНР заявил, что не получил ответа от Болгарии на ноту по поводу болгарских моряков

Министерство иностранных дел Донецкой народной республики обратилось в посольство Болгарии с нотой о том, что болгарские моряки с судна "Царевна" спасены и могут отправиться на родину, однако не получило ответа.
Газета.Ru04:51

Правительство России до 31 мая увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство России до 31 мая увеличило действующие экспортные квоты для отечественных производителей минеральных удобрений.
Lenta.ru03:45

Минобороны России предупредило иностранных наемников о грозящем им долгом сроке в тюрьме

Прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости04:24

Минобороны сообщило об освобождении заложников в мечети в Мариуполе

«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — говорится в сообщении.
РБК05:22

Минобороны отчиталось об уничтожении завода боеприпасов под Киевом

Российские Вооруженные силы уничтожили завод по производству боеприпасов в Броварах в Киевской области.
РБК04:48

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает санкции против российской энергетики и банков

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.
РИА Новости19:55

Экс-посол Франции Жерар Аро напомнил США о вторжении в Ирак и других военных интервенциях

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро припомнил американской стороне «скандальное вторжение» в Ирак в 2003 году.
Lenta.ru23:09