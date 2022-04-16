Татьяна Мишина, тренер фигуриста Евгения Семененко, рассказала, какой диагноз поставили спортсмену после жесткого падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов" в Санкт-Петербурге.
Министерство иностранных дел Донецкой народной республики обратилось в посольство Болгарии с нотой о том, что болгарские моряки с судна "Царевна" спасены и могут отправиться на родину, однако не получило ответа.
«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — говорится в сообщении.