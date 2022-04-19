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Генерал-полковник Шаманов: специальная операция отличается от войны целью сберечь людей

Экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов объяснил, чем специальная военная операция российской армии на Украине отличается от традиционной войны.
Газета.Ru
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля.
РИА Новости
Сохранение жизней мирных жителей является ключевым отличием спецоперации от войны.
URA.Ru
25 марта в российском военном ведомстве доложили о выполнении основных задач первого этапа - существенном снижении боевого потенциала Украины.
РИА Новости

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Генерал-полковник Шаманов: спецоперация отличается от войны целью сберечь людей
Газета.Ru21:09
Генерал-полковник Шаманов: спецоперация отличается от войны целью сберечь людей
Pravda.Ru17:58
Генерал Шаманов: главным отличием специальной операции является цель сберечь людей
Ямал-Медиа18:22
Генерал Шаманов: сохранение жизней является ключевым отличием спецоперации от войны
Телеканал 360°19:40
Генерал-полковник Шаманов: спецоперация отличается от войны задачей сберечь людей
ФАН17:35
Шаманов пояснил, чем спецоперация отличается от войны
Московский Комсомолец17:32
Генерал-полковник Шаманов: специальная операция отличается от войны целью сберечь людей
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