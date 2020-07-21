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Общество Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Николая Мистрюкова, проходящего по делу экс-губернатора. 8

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 101

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Общество Кабмин поддержал запрет на изъятие домашних животных за долги Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете изымать домашних животных за долги перед микрофинансистами, но в проекте необходимо прописать до внесения в Госдуму, какие именно животные являются домашними.

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Здоровье На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.

Финансы Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти. 76

Политика Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. 16

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 1

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых «Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов. 77

Общество Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля. 3

Шоу-бизнес Рэпер Канье Уэст предлагал своей жене сделать аборт Американский рэпер Канье Уэст говорил своей супруге Ким Кардашьян, чтобы та сделала аборт. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет The Sun. 3