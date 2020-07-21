Общество

КоммерсантъКоммерсантъГенерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки

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С СКР адвокаты Михаила Барышева судились, пытаясь выяснить, почему сообщению экс-сотрудника Минобороны не дали ход. Однако во время разбирательства выяснилось, что в отношении генерал-полковника Сорочкина уже вовсю проводится доследственная проверка.
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