Происшествия
РИА НовостиГенерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Отличившегося в Сирии генерала Чваркова осудили условно за хищение миллионов
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Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.
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Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве могут обсудить обострение отношений между США и Ираном.
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