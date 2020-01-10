Происшествия
РИА НовостиГенерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания. Однако, оглашая приговор, судья Константин Репета заявил, что штрафа не будет, звание сохраняется, но назначил испытательный срок на два года.
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с чего всё началось
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости08:02
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Отличившегося в Сирии генерала Чваркова осудили условно за хищение миллионов
Первое антикоррупционное СМИ07:51
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Общество
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Политика
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Общество
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WADA передало в CAS уведомление по спору с РУСАДА
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Политика
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