Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиГенерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания. Однако, оглашая приговор, судья Константин Репета заявил, что штрафа не будет, звание сохраняется, но назначил испытательный срок на два года.
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Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Сергей Васильевич Чварков
Российский военный деятель. Заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ по научной работе с 2013 года; начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
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