Происшествия
РИА НовостиГенерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Отличившегося в Сирии генерала Чваркова осудили условно за хищение миллионов
Первое антикоррупционное СМИ07:51
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