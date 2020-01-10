Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

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