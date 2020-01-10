Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиГенерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Сергей Васильевич Чварков
Российский военный деятель. Заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ по научной работе с 2013 года; начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
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