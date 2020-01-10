Происшествия
РИА НовостиГенерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Армия и оружие
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Сотрудники пограничной службы Украины в рамках реализации оперативной информации задержали в Донбассе «свидетеля» по делу о крушении в регионе малайзийского «Боинга» рейса MH17.
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
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Успешное поражение целей состоялось в рамках учений в Черном море с участием кораблей Северного и Черного флотов.
Армия и оружие
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Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Происшествия
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Футбол
Футбольные фанаты засмотрели ролик с участием зенитовца Малкома до дыр
Видеоролик с участием бразильского атакующего полузащитника «Зенита» Малкома занял второе место по количеству просмотров в популярном футбольном Instagram-аккаунте «433».
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Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Футбол
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
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Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа
Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал, что звезда выиграла первый суд у экс-супруга Дмитрия Иванова.
Происшествия
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Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Армия и оружие
Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине
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Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.