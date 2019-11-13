Армия и оружие

News.ruNews.ruГенерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие. По его словам, на Западе создалось впечатление, что они всё знают о России.
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Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Контрразведчики в начале нулевых годов XXI века умело отвлекали внимание зарубежных спецслужб от того, как в России велась работа над созданием уникальных образцов вооружений, заявил генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний.
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