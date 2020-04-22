Политика
SM NewsДепутаты просят отдать в Тверь демонтированный в Чехии памятник Коневу
17 апреля Тверская городская дума по инициативе депутата Сергея Юровского проголосовала «за» по вопросу обращения к муниципальным властям района Праги, где был установлен монумент. Депутаты просят передать памятник для установки в столице Верхневолжья.
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«Русские упустили свой шанс. Они не получат Конева» — глава Праги-6 Коларж
ИА Красная Веснавчера в 12:03
СМИ: ответственный за снос памятника Коневу пражский политик получил охрану полиции
ТАСС22 апреля в 14:04
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:12, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Здоровье
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
ФАН 17:18
Общество
Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан
Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ 13:11
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Энергетика
Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
РИАМО 06:54
Общество
США отказали Ярошенко в досрочном освобождении
Администрация тюрьмы в Данбери отказала в просьбе о досрочном освобождении российского летчика Константина Ярошенко.
Коммерсантъ 20:09
Общество
Верховный суд разъяснил штрафы за нарушение самоизоляции
Суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления.
Москва 24 21 апреля в 18:32
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 18:17
Здоровье
Расширен список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости 08:06
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove 16:49
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Общество
В Змеиногорском районе вводится карантин
На территории Змеиногорского района будет введён бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день.
Вести Алтай 05:22
Происшествия
Из Индии и Таиланда в Кузбасс возвращается ещё 21 человек
В ночь с 24 на 25 апреля вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» почти с 200 россиянами прибыл в новосибирский аэропорт «Толмачёво» из индийского штата Гоа.
Сибдепо 14:47
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
Политика
Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы
Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru 10:54
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Кино
Студии Sony Pictures и Disney корректируют даты своих премьер
Перехватив эстафету у Paramount Pictures, новые даты своих премьер выдали киностудии Sony Pictures и Disney.
Кинобизнес сегодня 19:56
Экономика
ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru 08:53
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу
Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 04:20
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49