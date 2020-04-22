17 апреля Тверская городская дума по инициативе депутата Сергея Юровского проголосовала «за» по вопросу обращения к муниципальным властям района Праги, где был установлен монумент. Депутаты просят передать памятник для установки в столице Верхневолжья.

Депутаты просят отдать в Тверь демонтированный в Чехии памятник Коневу

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