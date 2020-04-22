Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГенерал ФСБ оценил охрану чешских чиновников, снесших памятник Коневу

Три чешских чиновника после сноса памятника маршалу Ивану Коневу, испугались мести российских спецслужб и попросили охрану. По данным местных СМИ, в Праге уже находятся некие сотрудники ГРУ, которые планируют атаковать инициаторов антироссийской акции.
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Чехи испугались русской мести за маршала Конева

Взгляд.ру06:36

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru22 апреля в 14:26

Ответственному за снос памятника маршалу Коневу в Праге предоставили охрану

Ёлдаш22 апреля в 14:47

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ИА Красная Веснавчера в 12:03

Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге

Комсомольская правда22 апреля в 14:16

СМИ: ответственный за снос памятника Коневу пражский политик получил охрану полиции

ТАСС22 апреля в 14:04

Старосте страшно

Российская газета22 апреля в 09:42
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве

Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.
Известия 15:36
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Общество

Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники

Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
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Общество

Роспотребнадзор разработал план возобновления работы ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного возвращения к работе ресторанов и кафе, пишет РИА Новости.
Полит.ру вчера в 10:11
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было.
Известия 13:05
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Финансы

Жители России забирают валюту из банков

Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны.
RuNews24.ru 07:27
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Политика

Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.
Взгляд.ру 08:11
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Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
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Кино

«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы

В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания 02:41
Политика

WP: Трамп намерен сделать долгосрочной приостановку иммиграции в США

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.
Газета.Ru 16:55
Здоровье

Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»

Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
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Общество

Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах

Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.
РБК 17:00
Общество

Путин предложил выделить 7 млрд рублей на льготное автокредитование

Президент России Владимир Путин предложил поддержать спрос на машины, давая потребителям скидку в размере 10% в рамка госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
SpeedMe 11:46
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Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
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Общество

Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля

Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Религия

В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса

В Русской православной церкви (РПЦ) осудили пасхальные службы «для избранных», которые прошли в минувшие выходные в некоторых храмах, несмотря на пандемию коронавируса.
Lenta.ru 15:49
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Общество

В Минздраве предложили продлить учебный год старшеклассникам

Учебный год для старшеклассников следует продлить до июня, заявили в Союзе педиатров России.
НТВ 17:04
2
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
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Музыка

Михаил Гуцериев стал автором песни для группы «Фабрика»

Ревизор.ру 12:06
Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
12
Общество

В Воронеже общежитие с сотней студентов закрыли на карантин

В Воронеже общежитие опорного вуза на улице 20-летия Октября закрыли на карантин вместе со студентами.
МОЁ! Оnline Воронеж 17:57
2
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Армия и оружие

Опубликованы уникальные фотоснимки встречи на Эльбе в 1945 году

Газета.Ru 17:56
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Общество

Голикова рассказала о смертности от коронавируса

Много людей молодого возраста пополняют печальную статистику по коронавирусу, 24 апреля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
ИА Красная Весна 15:45
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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