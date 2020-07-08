Политика

Lenta.ruLenta.ruГенерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов. По его словам, данные об информаторе часто узнают из-за рубежа, передает радиостанция «Говорит Москва».
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Александр Михайлов
Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит крот. Крот - это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки. Из-за таких людей страна несет не только технологический ущерб, но и репутационный.
— Александр Михайлов, актёрТК Звезда 06:26
с чего всё началось

Экс-генерал ФСБ рассказал, как спецслужбы вычисляют шпионов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг наличие у своего советника Сафронова доступа к закрытой информации. Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что часто данные об информаторе узнают из-за рубежа.
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Экс-генерал ФСБ рассказал, как спецслужбы вычисляют шпионов

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