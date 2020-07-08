Политика
Lenta.ruГенерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов. По его словам, данные об информаторе часто узнают из-за рубежа, передает радиостанция «Говорит Москва».
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Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит крот. Крот - это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки. Из-за таких людей страна несет не только технологический ущерб, но и репутационный.
с чего всё началось
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг наличие у своего советника Сафронова доступа к закрытой информации. Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что часто данные об информаторе узнают из-за рубежа.Говорит Москва02:46
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
«МБХ медиа» потребовало освободить Ивана Сафронова
"МБХ медиа" потребовало освободить Ивана Сафронова Издание "МБХ медиа" потребовало освободить журналиста Ивана Сафронова, проходящего по делу о госизмене.
Медиазона вчера в 10:26
Политика
Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне
Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
Политика
Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 08:03
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Происшествия
Экс-доцент СПбГУ Соколов в день убийства звонил в посольство Франции
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в день преступления звонил в посольство Франции.
МР7.ру вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
«Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — призналась Асмус.
Слово и Дело 04:13
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Общество
Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
Политика
Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство
Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство.
РИА Новости 06:16
Единоборства
Харитонов прокомментировал решение Емельяненко согласиться на бой
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал решение Александра Емельяненко согласиться на выяснение отношений в октагоне.
Газета.Ru 07:37
Футбол
«Боруссия» снизила цену на Шюррле до 2 млн евро
Уход Андре позволит «шмелям» значительно разгрузить зарплатную ведомость, поскольку он зарабатывает в «Боруссии» 7 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 06:11
Здоровье
94 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на среду, 8 июля, за последние сутки у 94 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:33
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
ИА Красная Весна 06 июля в 14:22
Общество
Журналисты Бразилии подадут в суд на президента из-за коронавируса
Бразильская ассоциация прессы (ABI) подаст в суд на президента Бразилии Жаира Болсонару за то, что он созвал конференцию журналистов и заявил о выявленном у себя коронавирусе, чем подверг опасности здоровье представителей СМИ.
NewInform 05:12
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Политика
Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой
Московский Комсомолец 07:53
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Происшествия
Беременная женщина пострадала при ДТП с участием скорой в Челябинске
Легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи столкнулись в Челябинске в среду, в результате ДТП травмы получила беременная женщина, которую медики везли в больницу.
ТАСС 06:47
Происшествия
Восемь заболевших коронавирусом выявили тесты за сутки в Армавире
В Армавире еще у 8 жителей города тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. В крае за сутки выявлен еще 61 заболевший.
Сайт города Армавира 03:57
Политика
Прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения
Прокуратура отозвала из Печерского районного суда Киева ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 08:22