Армия и оружие
РИА НовостиГенерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
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с чего всё началось
Контрразведчики в начале нулевых годов XXI века умело отвлекали внимание зарубежных спецслужб от того, как в России велась работа над созданием уникальных образцов вооружений, заявил генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний.РИА Новости08:37
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
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В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
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В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
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СПбГУ уволил историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
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Игры
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Происшествия
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В Санкт-Петербурге сразу два автомобиля - грузовик и автобус - застряли под так называемым "мостом глупости", который расположен на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.
Теннис
Даниил Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР
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Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
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Гендир профсоюза футболистов о долгах в «Ростове»: нет повода для паники
Ситуация с долгами в футбольном клубе "Ростов" не является поводом для паники, заявил РИА Новости генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Политика
Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию
«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Общество
Рекордное повышение воды в Венеции является «магнитом» для туристов
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
За первый час в день распродаж Alibaba заработала $13 млрд
В первые 68 секунд компания продала товары на сумму 1 млрд долларов, за первый час – 13 миллиардов, передает South China Morning Post.
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Футбол
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Представляем прогноз на матч квалификации Евро-2020, в котором 14 ноября Сербия принимает Люксембург.
Энергетика
Нефть резко подорожала на комментариях главы ОПЕК
Предложение нефти со стороны производителей за пределами ОПЕК может «резко» снизиться, сообщил генсек Картеля Мохаммед Баркиндо.
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
Политика
Во Франции объяснили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент Франции Эммануэль Макрон на самом деле не имел в виду «смерть» НАТО, когда критиковал альянс.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
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Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.