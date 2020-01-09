Армия и оружие
Газета.RuГенерал КСИР Ирана пообещал США более «жесткую месть»
За любой дальнейший враждебный шаг Иран обещает США "более жесткую месть", заявил начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги, слова которого приводит агентство Tasnim.
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