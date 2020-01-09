Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГенерал КСИР Ирана пообещал США более «жесткую месть»

За любой дальнейший враждебный шаг Иран обещает США "более жесткую месть", заявил начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги, слова которого приводит агентство Tasnim.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Генерал КСИР Ирана пообещал США более «жесткую месть»

Газета.Ru08:11

Генштаб армии Ирана пообещал «жестокую месть» врагам страны

Коммерсантъ05:27

Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени «жестокую месть» врагам страны

ТАСС03:57

В Иране пообещали «более жесткую месть» США

Известия05:06

Иран предупредил о «более жёсткой мести врагу»

RT на русском05:01

Иран предупредил о «более жестокой мести» в адрес США

РБК04:38

Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»

Lenta.ru05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
BFM.ru 10:25
Гаджеты

Эпидемия взломов смартфонов Samsung затронула знаменитостей

Многочисленные южнокорейские знаменитости, использующие смартфоны Samsung Galaxy, стали жертвами хакеров-вымогателей.
Вести.Хайтек 04:25
Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Армия и оружие

Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году

Комсомольская правда 01:45
Гаджеты

Android 10 принес смартфонам Xiaomi и Redmi новые функции

Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
ToDay News Ufa вчера в 12:14
Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

РИА Новости 09:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
РБК 10:24
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс 03:21
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Авто

Mazda CX-30 рискует не доехать до России

Российская газета 10:15
Энергетика

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
РБК 10:01
Теннис

Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
REGNUM 07:27
Армия и оружие

Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»

Тульская служба новостей 02:02
Происшествия

Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
RT на русском 02:18
Армия и оружие

В КСИРе назвали цель ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке

Известия 08:49
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Происшествия

Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли

Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Утро.ru 09:00
Космос

Названы два способа двигать Солнце

Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Популярная механика 06 января в 07:02
Армия и оружие

Готовили убийство: в Незалежной раскрыли коварный план российских спецслужб

Убийство должен был осуществить гражданин Незалежной по заданию спецслужб РФ, утверждают в СБУ. Место действия – город Харьков.
Утро.ru 09:49
Здоровье

В областной больнице запустили новый ангиографический комплекс

Пенза-Пресс 07:46
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о вреде фастфуда

Роспотребнадзор напомнил россиянам о вреде еды из заведений быстрого питания и рассказал, чем именно фастфуд опасен для здоровья.
ФедералПресс вчера в 21:59
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Экономика

Питер Брандт: ралли Bitcoin могло начаться неделю назад

Bitcoin, возможно, уже неделю находится в фазе долгосрочного роста, предположил аналитик и трейдер Питер Брандт.
РБК 03:12
Здоровье

Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника

Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
ToDay News Ufa вчера в 08:19
Футбол

«Рубин» предложил контракт бывшему футболисту «Манчестер Сити»

Во время интервью форварду поступил звонок. Бони сказал, что ему звонили из «Рубина».
Inkazan 09:06
Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Интерфакс 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное