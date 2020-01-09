Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГенерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана

Араги произнес, что КСИР является одним из сильнейших вооружений руководства Ирана. По его словам, в ближайшее время врага ждет более жесткая месть. В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Генштаб армии Ирана пообещал «жестокую месть» врагам страны

Коммерсантъ05:27

Американцев предупредили о «жажде крови» и отложенной мести Ирана

Lenta.ru06:14

Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени «жестокую месть» врагам страны

ТАСС03:57

Иран предупредил о «более жёсткой мести врагу»

RT на русском05:01

Иран предупредил о «более жестокой мести» в адрес США

РБК04:38

В Иране предупредили о «более жесткой мести» США после ударов

Московский Комсомолец04:28

В Иране пообещали «более жесткую месть» США

Известия05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Политика

Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Вести.Ru 07:41
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Армия и оружие

Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера

Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
Вести.Ru 07:19
Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Радио Sputnik 03:44
Происшествия

Самолет МАУ начал падать в Тегеране спустя пять минут после взлета - СМИ

Источник в Госкомиссии Украины по расследованию падения Boeing-747 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране заявил, что по предварительным данным самолет начал падать, после чего загорелся и разбился.
Украина.ру 08:56
Политика

Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:23
Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

РИА Новости 04:03
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Автоновости дня 05:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Теннис

Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
REGNUM 07:27
Транспорт

Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Известия 07:03
Политика

Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию

"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.
РИА Новости 07:05
Авто

Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium

По предварительной информации, специалисты предприятия работают над созданием люксовой версии популярного автомобиля, которая предположительно может называться Lada Vesta Premium и может стать полноприводным гибридом.
SpeedMe вчера в 21:34
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Авто

Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
ToDay News Ufa вчера в 18:42
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма 01:16
Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Главное управление военной полиции (ГУВП) Минобороны России может возглавить начальник штаба Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Кураленко.
Ведомости 07:44
Спорт

Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 07:50
Футбол

Валенсия — Реал 1:3

Sport24.ru вчера в 14:29
Футбол

Экс-игрок «Локомотива» подрался на турнире по футзалу на Украине

РИА Новости 05:17
Общество

В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты

Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Инфорос 05:44
Фигурное катание

Фигурист Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде

Фигурист, ставший 2-кратным олимпийским чемпионом, сравнил жизнь в России и североамериканской стране.
Актуальные Новости 07:34
Гаджеты

CES 2020: Intel показала гибкий планшет и дискретную видеокарту

MobiDevices вчера в 04:05
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное