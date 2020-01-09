Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГенерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана

Араги произнес, что КСИР является одним из сильнейших вооружений руководства Ирана. По его словам, в ближайшее время врага ждет более жесткая месть. В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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