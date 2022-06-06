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Генерал Картаполов не исключил нанесения удара по госучреждениям Украины

Если киевским властям будут поставлены западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия, то Россия может ударить по госучреждениям и объектам транспортной инфраструктуры Украины.
Московский Комсомолец
«Функционирует Рада, многие другие госучреждения, Министерство обороны Украины», — уточнил Картаполов.
Московский Комсомолец
Власти США 1 июня объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает в себя поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним.
ТАСС
Картаполов также сообщил, что по-прежнему функционирует и большая часть украинской транспортной инфраструктуры, в том числе киевский аэропорт, принимающий гражданские рейсы.
Общественная служба новостей

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