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Генерал Картаполов заявил о симметричном ответе России на вступление Финляндии в НАТО

Вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО может в негативном ключе повлиять на безопасность России, а потому руководству страны придется прибегнуть к симметричному ответу.
Lenta.ru
Что касается Швеции, то с РФ нет сухопутных границ.
Военное дело
Финны имеют 1247 километров сухопутной границы с РФ.
ИА SM-News
Россия обязательно даст военный ответ, если базы НАТО начнут появляться на финской территории, подчеркнул Картаполов.
Царьград

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Генерал Картаполов заявил о симметричном ответе России на вступление Финляндии в НАТО
Lenta.ru04:25
Генерал Картаполов: РФ даст комплексный ответ на вступление Финляндии в НАТО
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