Уфимские ЗаметкиГенерал Липовой назвал провокации причиной невозможности жесткой зачистки границы от ВСУПредседатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданской инфраструктуры.Pravda.RuРоссийская армия не может зачистить приграничные украинские территории от ВСУ.Южный ФедеральныйСобеседник подчеркнул, что ВСУ специально прячут свою артиллерию среди жилых домов и школ, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры ответным огнём ВС РФ.News.ruСегодня утром стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле с украинской стороны посёлка Тёткино в Курской области.News.ruЧитать далееСвернутьУфимские ЗаметкиУфимские ЗаметкиВоенное делоСлово и ДелоShraibikus NewsTopdaynews.ruPravda.RuЭкономика сегодняНародные новостиYakutsk.ruФАНГЛАС.RUЧто происходитLive24Политика СегодняСиловой блокПодробнее о событииГенерал Липовой: ВСУ прикрываются мирным населением при обстрелах российской территорииФАН09:34Герой России Липовой объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу с УкраинойNews.ru04:03Самое цитируемоеГенерал Липовой назвал провокации причиной невозможности «жесткой зачистки» границы от ВСУLenta.ru07:10Липовой: ВС РФ не проводят «жёсткую зачистку» ВСУ из-за гражданского населенияPravda.Ru07:06News.ru: генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУBanki Loans06:40Герой России Липовой объяснил сложность «жесткой зачистки» границы российскими войскамиМосковский Комсомолец06:13Генерал Липовой объяснил, почему ВС РФ не могут «жестко зачистить» границуОбщественная служба новостей04:36Показать ещёОценить353Поделиться