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Генерал Липовой назвал провокации причиной невозможности жесткой зачистки границы от ВСУ

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданской инфраструктуры.
Pravda.Ru
Российская армия не может зачистить приграничные украинские территории от ВСУ.
Южный Федеральный
Собеседник подчеркнул, что ВСУ специально прячут свою артиллерию среди жилых домов и школ, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры ответным огнём ВС РФ.
News.ru
Сегодня утром стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле с украинской стороны посёлка Тёткино в Курской области.
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Генерал Липовой: ВСУ прикрываются мирным населением при обстрелах российской территории
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