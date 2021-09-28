"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране", - говорится в комментарии посольства.
Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», врач Александр Соловьев в беседе с информагентством РБК Петербург разъяснил, по какой причине спад заболеваемости коронавирусом стал таким непродолжительным и почему уже нет смысла рассчитывать на коллективный иммунитет.