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Генерал Москаль: «Турецкий поток» угрожает экономике Украины больше «Северного потока — 2»

Украинский генерал Геннадий Москаль заявил, что российский газопровод "Северный поток - 2" представляет для экономики страны меньшую угрозу, чем "Турецкий поток".
РЕН ТВ
В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года.
РИА Новости
Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию.
РИА Новости
Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.
Lenta.ru

С чего всё началось

Российский газопровод "Турецкий поток" является большей угрозой для экономики Украины, чем "Северный поток — 2", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24
" выразил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Подробнее о событии

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Генерал Москаль: «Турецкий поток» угрожает экономике Украины больше «Северного потока — 2»
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Генерал Москаль: «Турецкий поток» угрожает экономике Украины больше «Северного потока-2»
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Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем «Северный поток-2»
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