Врач Соловьев сообщил, как будет развиваться ситуация с коронавирусом COVID-19 в РФ

Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», врач Александр Соловьев в беседе с информагентством РБК Петербург разъяснил, по какой причине спад заболеваемости коронавирусом стал таким непродолжительным и почему уже нет смысла рассчитывать на коллективный иммунитет.