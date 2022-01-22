Газета.RuГенерал Москаль: Зеленский пугает украинцев войной с РФ для выполнения минских соглашенийПрезидент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу "войны" с Россией как повод для выполнения минских соглашений.Газета.RuМоскаль считает, что украинского лидера "душат со всех сторон", принуждая к выполнению Минских договоренностей.РЕН ТВСтраны Запада и Украина уже несколько месяцев обвиняют Россию в эскалации напряженности на границе.Московский КомсомолецМэр Харькова Игорь Терехов сказал, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНЭкономика сегодняiReactorNewInformНародные новостиREGNUMРЕН ТВПодробнее о событииГенерал Москаль: Зеленский пугает украинцев войной с РФ для выполнения минских соглашенийГазета.Ru22:21Генерал МВД Украины Москаль: нагнетание страха вокруг агрессии России выгодно ЗеленскомуLenta.ru23:16Генерал Москаль назвал угрозы Зеленского о войне с Россией ультиматумом украинцамФАН23:09На Украине заявили об ультиматуме Зеленского гражданам страныРЕН ТВ22:44Генерал Москаль заявил о выгоде Зеленского в нагнетании обстановки внутри УкраиныiReactor22:38На Украине заявили об «ультиматуме» Зеленского согражданамОбщественная служба новостей22:23Украинский генерал Москаль: Зеленский может поставить сограждан перед ультиматумомНародные новости23:38Показать ещёОценить37Поделиться