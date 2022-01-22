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Генерал Москаль: Зеленский пугает украинцев войной с РФ для выполнения минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу "войны" с Россией как повод для выполнения минских соглашений.
Газета.Ru
Москаль считает, что украинского лидера "душат со всех сторон", принуждая к выполнению Минских договоренностей.
РЕН ТВ
Страны Запада и Украина уже несколько месяцев обвиняют Россию в эскалации напряженности на границе.
Московский Комсомолец
Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».
Lenta.ru

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Генерал Москаль: Зеленский пугает украинцев войной с РФ для выполнения минских соглашений
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