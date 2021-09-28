Lenta.ruГенерал Москаль назвал «Турецкий поток» более опасным для Украины, чем «Северный поток-2»Российский газопровод «Турецкий поток» опаснее для экономики Украины больше, чем «Северный поток-2».Lenta.ruГенерал напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.Lenta.ruЧерез Сербию будет идти транзит 3,5 млрд кубометров топлива ежегодно, еще миллиард — через Австрию.РамблерГенеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.Lenta.ruЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейМой БрянскPiter.tvДума ТВВестник КавказаRT на русскомИА Красная ВеснаNewInformПолитика СегодняФАНЯмал-МедиаЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаPlanet TodayВечерняя МоскваРЕН ТВНародные новостиОбзор газетНациональная служба новостейiReactorПолитическая ЭкспертизаИзвестияИнфоСМИГазета.RuС чего всё началось Газопровод "Турецкий поток" представляет для экономики Украины большую угрозу, чем "Северный поток — 2", заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.РИА Новости22:46Подробнее о событииПолитик заявил об угрозе «Турецкого потока» для УкраиныИА Красная Весна04:43Украинский генерал Москаль предупредил об угрозе, которая серьезнее «Северного потока — 2»Телеканал 360°00:38Генерал Москаль назвал «Турецкий поток» более опасным для Украины, чем «Северный поток-2»Lenta.ru01:06Украинский генерал Москаль назвал российский проект «похуже „Северного потока - 2“ для Киева»Московский Комсомолец00:25На Украине назвали угрозу серьезнее «Северного потока-2»РБК00:35Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем «Северный поток-2»Pravda.Ru23:23Генерал Москаль назвал «Турецкий поток» более угрожающим Украине, чем «Северный поток — 2»РИА Новости22:46Показать ещёОценить388Поделиться