WSJ: США выразили желание использовать российские военные базы в Азии

Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в рамках встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым спросил о возможности использования военными США российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом.