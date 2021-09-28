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Генерал Москаль назвал «Турецкий поток» более опасным для Украины, чем «Северный поток-2»

Российский газопровод «Турецкий поток» опаснее для экономики Украины больше, чем «Северный поток-2».
Lenta.ru
Генерал напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.
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Через Сербию будет идти транзит 3,5 млрд кубометров топлива ежегодно, еще миллиард — через Австрию.
Рамблер
Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.
Lenta.ru

С чего всё началось

Газопровод "Турецкий поток" представляет для экономики Украины большую угрозу, чем "Северный поток — 2", заявил в эфире телеканала "Украина 24
" бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

Подробнее о событии

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