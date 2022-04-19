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General Motors сообщил о продлении приостановки деятельности в России

Автоконцерн General Motors принял решение продлить приостановку работы в России.
RT на русском
Собеседники «Ъ» говорят, что GM также увольняет сотрудников российского офиса.
Коммерсантъ
После того как GM свернул производство в России в 2015 году на фоне присоединения Крыма, концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.
Коммерсантъ
За первые три месяца в РФ было продано 266 машин Chevrolet и 162 автомобиля Cadillac.
Российская газета

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General Motors решил продлить приостановку работы в России
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