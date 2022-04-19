RT на русскомGeneral Motors сообщил о продлении приостановки деятельности в РоссииАвтоконцерн General Motors принял решение продлить приостановку работы в России.RT на русскомСобеседники «Ъ» говорят, что GM также увольняет сотрудников российского офиса.КоммерсантъПосле того как GM свернул производство в России в 2015 году на фоне присоединения Крыма, концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.КоммерсантъЗа первые три месяца в РФ было продано 266 машин Chevrolet и 162 автомобиля Cadillac.Российская газетаЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомe1.ru5 колесоAutoNewsUsedCars.ruRZN.infoMotorФАННТВГлавный региональныйiReactorИзвестияMotorPage.Ru7 новостейЖурнал Авто.руA42.RURB НовостиРосбалтПодробнее о событииGeneral Motors решил продлить приостановку работы в РоссииТАСС14:56General Motors окончательно уйдет из РосcииКоммерсантъ12:06Самое цитируемое«Ъ»: американский General Motors первым из автоконцернов окончательно уйдет из РоссииLenta.ru12:37«Ъ»: General Motors окончательно уходит из РоссииГазета.Ru13:17«Коммерсантъ» узнал об уходе General Motors из РоссииВедомости12:58«Коммерсант»: General Motors полностью уходит из РоссииМосковский Комсомолец13:19«Ъ»: General Motors окончательно уходит из РоссииBFM.ru12:20Показать ещёОценить1KПоделиться