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General Motors сообщил о продлении приостановки деятельности в России

Автоконцерн General Motors принял решение продлить приостановку работы в России.
RT на русском
По данным «Ъ», GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.
Коммерсантъ
В компании напоминают, что GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля: с учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России.
Коммерсантъ
После окончательного отказа от поставок General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который полностью прекратил свою работу в РФ.
Рамблер

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General Motors решил продлить приостановку работы в России
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