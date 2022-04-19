В компании напоминают, что GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля: с учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России.
Группа "Тинькофф" отказалась комментировать пост бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав это личным мнением и напомнив, что он не принимает решения в компаниях группы и не является сотрудником.
Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" выдали незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, оно сейчас отозвано, сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся войскам РФ, подлежат денацификации в первую очередь.