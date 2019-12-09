Авто
РБКGeneral Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
Наука
Невероятная история инсулина: как спасти миллионы людей
Большинство из живущих на Земле примерно двухсот миллионов диабетиков страдают так называемым диабетом второго типа — инсулин в их организме вырабатывается, но частично или полностью не действует на мембраны клеток.
Политика
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Футбол
Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы
"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Армия и оружие
Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Волейбол
СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Авто
Новый миллионник: имеет ли перспективы в России китайский Land Cruiser
Есть ли шансы у GAC, выясняли "Известия". Дорого богато Концерн GАС из Гуанчжоу входит в десятку ведущих автопроизводителей Китая.
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Авто
Названы пять лучших вариантов первой машины для новичков
Среди иномарок, как говорят эксперты, новичку как нельзя лучше подойдут «американец» Chevrolet Blazer и «кореец» Hyundai Galloper, выпущенные в конце 90-х.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Футбол
«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Спорт
Кафельников заявил о страданиях невинных спортсменов из-за чиновников
Российским спортсменам запретили участвовать в крупных турнирах под флагом страны, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса, что привело к запрету на проведение в России международных соревнований сроком на четыре года.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Более пяти тысяч фанатов ФК "Спартак" покинули стадион "Открытие Арена" во время домашнего матча против "Ростова", сообщает Агентство "Москва".
Футбол
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
Спорт
Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
Политика
«Нафтогаз» не откажется от претензий к «Газпрому» после переговоров
"Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с российской стороной, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Политика
Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time
Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».