Авто
РБКGeneral Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа. Последний выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия и по завершении сделки станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ.
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