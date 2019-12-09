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РБКРБКGeneral Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа. Последний выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия и по завершении сделки станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ.
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