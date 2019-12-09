с чего всё началось

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

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Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

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Происшествия В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.

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Футбол «Зенит» прибыл в Лиссабон на матч с «Бенфикой» «Зенит» прибыл в Лиссабон, где им предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице петербургского клуба в Twitter.

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