Авто
РБКGeneral Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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Политика
Зеленский хотел сесть на место Путина
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Фигурное катание
Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу
Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками
В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Происшествия
В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
Политика
Активистки движения Femen устроили акцию в Париже
В Париже две активистки движения Femen устроили акцию протеста, пишет РИА Новости.
Футбол
В УЕФА рассказали, чего ожидать сборной России на Евро-2020 из-за ВАДА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал возможные санцкии к сборной России на чемпионате Европы – 2020, который пройдет в том числе в Санкт-Петербурге.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Политика
Миллер и Новак примут участие во встрече Путина и Зеленского в Париже
В переговорах президентов России и Украины примут участие руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак, 9 декабря, со ссылкой на заявление знакомого с ходом подготовки к переговорам источника, сообщает РИА Новости.
Футбол
Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в российском футболе, которое недавно жестко раскритиковал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
Футбол
«Зенит» прибыл в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
«Зенит» прибыл в Лиссабон, где им предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице петербургского клуба в Twitter.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Политика
ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму
В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.